Фёдор Емельяненко: бокс? я закончил выступление

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после поражения от Райана Бейдера рассказал, что он окончательно завершил карьеру и не собирается выступать в боксе.

«Нет, закончил выступление. Просто знаете, сколько раз в истории нашей уже было такое, что люди что-то подкопили, устроили свою жизнь, а потом что-то происходит такое, что то деньги обесцениваются, то революция, то ещё что-нибудь. Поэтому здесь, как говорится, не зарекайтесь. Руки, ноги есть. Бокс? Я закончил», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец защитил чемпионский пояс.



Это был последний бой Фёдора Емельяненко в карьере в ММА. Боец подтвердил это после боя с Бейдером. Всего у Емельяненко-старшего 40 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности: