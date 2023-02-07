Фёдор Емельяненко: бокс? я закончил выступление

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после поражения от Райана Бейдера рассказал, что он окончательно завершил карьеру и не собирается выступать в боксе.
«Нет, закончил выступление. Просто знаете, сколько раз в истории нашей уже было такое, что люди что-то подкопили, устроили свою жизнь, а потом что-то происходит такое, что то деньги обесцениваются, то революция, то ещё что-нибудь. Поэтому здесь, как говорится, не зарекайтесь. Руки, ноги есть. Бокс? Я закончил», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.
Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец защитил чемпионский пояс.
Это был последний бой Фёдора Емельяненко в карьере в ММА. Боец подтвердил это после боя с Бейдером. Всего у Емельяненко-старшего 40 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности:
- 7 февраля 2023
-
12:29
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
11:25
-
10:30
-
09:41
-
09:31
-
09:17
-
07:51
-
07:13
-
04:21
-
03:04
-
00:43
-
00:32
-
00:13
-
00:00
- 6 февраля 2023
-
23:57
-
23:07
-
22:55
-
21:54
-
21:26
-
20:55
-
20:44
-
19:41
-
18:30
-
18:12
-
17:52
-
16:49
-
16:47
-
16:13
-
15:29
-
14:58
-
14:26
-
13:35