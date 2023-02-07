Стал известен следующий соперник Мурата Гассиева

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), россиянин Мурат Гассиев встретится с 39-летним американцем Майком Балогуном. Поединок состоится 3 марта в Армении.

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в сентябре 2011 года, а в декабре 2016-го стал чемпионом WBA, победив раздельным судейским решением соотечественника, Дениса Лебедева. В феврале 2019-го россиянин нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса, отобрав у него титул IBF. Единственное поражение Гассиев потерпел в июле 2018 года, уступив в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBC) по очкам звёздному украинцу Александру Усику.