Тренер Волкановски рассказал, на чём будет делать акцент боец при подготвке к Махачеву

Фрэнк Хикман, помогающий австралийцу Александру Волкановски в подготовке к бою с Исламом Махачевым, рассказал, какой аспект они тренируют больше всего.

«Главное оружие Ислама – это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле.



Он настолько хорошо держит своих соперников, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», — сказал Хикман на YouTube-канале UFC.

Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.



Ислам Махачев выиграл 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях.

Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым: