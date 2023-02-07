Тренер Волкановски рассказал, на чём будет делать акцент боец при подготвке к Махачеву

Фрэнк Хикман, помогающий австралийцу Александру Волкановски в подготовке к бою с Исламом Махачевым, рассказал, какой аспект они тренируют больше всего.
«Главное оружие Ислама – это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле.
Он настолько хорошо держит своих соперников, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», — сказал Хикман на YouTube-канале UFC.
Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.
Ислам Махачев выиграл 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях.
Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым:
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