Стало известно, когда и с кем подерётся возобновивший карьеру Гвоздик

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик проведёт бой с аргентинцем Хосе Мирандой 11 февраля. Этот поединок пройдёт в рамках вечера бокса промоутерских компаний TM Boxing и MarvNation Promotions в Помоне (Калифорния, США).

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года, Гвоздик в объединительном бою проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, досрочно остановившему его в 10-м раунде.