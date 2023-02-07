Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, когда и с кем подерётся возобновивший карьеру Гвоздик

Стало известно, когда и с кем подерётся возобновивший карьеру Гвоздик
Комментарии

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик проведёт бой с аргентинцем Хосе Мирандой 11 февраля. Этот поединок пройдёт в рамках вечера бокса промоутерских компаний TM Boxing и MarvNation Promotions в Помоне (Калифорния, США).

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года, Гвоздик в объединительном бою проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, досрочно остановившему его в 10-м раунде.

Три года назад Бетербиев разбил украинскую легенду. И заодно уничтожил его карьеру. Видео Три года назад Бетербиев разбил украинскую легенду. И заодно уничтожил его карьеру. Видео
Три года назад Бетербиев разбил украинскую легенду. И заодно уничтожил его карьеру. Видео Три года назад Бетербиев разбил украинскую легенду. И заодно уничтожил его карьеру. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023