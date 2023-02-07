Биспинг уверен, что Макгрегор получит титульный бой, если выиграет у Чендлера

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что экс-обладатель пояса в двух весовых категориях Конор Макгрегор может получить титульный бой в случае победы над Майклом Чендлером.
«Увидим ли мы Макгрегора в титульном бою, если он выиграет у Чендлера? Однозначно да. Вероятность этого — 100%. Будьте готовы к этому. Можно думать о нём всё что угодно, но в смешанных единоборствах ещё нет звезды крупнее Конора. Он бывший чемпион в двух весовых категориях, люди хотят видеть его бои. Я не против его боя за титул. Жду его встречи с Чендлером, но он мог бы взять бой попроще, с Тони Фергюсоном, например», — цитирует Биспинга MMAJunkie.
Бой Майкла Чендлера с Конором Макгрегором, по словам президента UFC Даны Уайта, может пройти этой осенью.
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