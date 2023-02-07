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Стерлинг поднялся в рейтинге P4P, Спивак вошёл в топ-10 тяжёлого дивизиона UFC

Стерлинг поднялся в рейтинге P4P, Спивак вошёл в топ-10 тяжёлого дивизиона UFC
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Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. В нескольких дивизионах прошёл ряд изменений.

В рейтинге вне зависимости от весовых категорий действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поднялся на седьмое место, опередив бразильца Чарльза Оливейру.

В тяжёлом весе россиянин Александр Волков поднялся на седьмое место, молдаванин Сергей Спивак после досрочной победы над Дерриком Льюисом поднялся на четыре позиции и вошёл в десятку дивизиона — он восьмой.

Из рейтингов пропал Гловер Тейшейра, завершивший карьеру. Благодаря этому ряд бойцов в полутяжёлом весе, включая Джонни Уокера и Никиту Крылова, поднялись на одну строку вверх.

Следующий турнир UFC 284 пройдёт в ближайшие выходные в Перте, Австралия. Главным событием вечера станет титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски.

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