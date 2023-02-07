Александр Емельяненко показал архивное видео тренировки с братом Фёдором
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивным видео, на котором он проводит спарринг со своим старшим братом Фёдором Емельяненко.
«Никогда не жалели друг друга на тренировках», — подписал видео боец.
Спарринг братьев Александра и Фёдора Емельяненко:
Александр Емельяненко свой последний бой провёл с представителем поп-ММА Святославом Коваленко в ноябре прошлого года и проиграл раздельным решением судей.
Фёдор Емельяненко в минувшие выходные проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом в бою за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Это был последний бой Емельяненко-старшего в карьере в ММА.
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