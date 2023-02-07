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Мокаев ответил на критику за то, что тренировался с сыном Кадырова

Мокаев ответил на критику за то, что тренировался с сыном Кадырова
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев ответил на критику за тренировки с сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыровым.

«Вы просто любите всё ворошить. Что сделал этот парень? Ему 17 лет, я спарринговал с ним в том же темпе, что и с остальными бойцами. Он не политик. Когда ко мне подходит 17-летний парень и просит чем-то помочь, то мне плевать, кто его отец. Я не откажусь. Я тоже не поддерживаю ситуацию на Украине, но перестаньте заваривать эту кашу», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Кроме Мухаммада Мокаева, с Эли Кадыровым тренируется и другой боец UFC Хамзат Чимаев, который не раз выкладывал в социальные сети фотографии с сыном Рамзана Кадырова.

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