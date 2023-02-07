Усик: думаю, Фьюри нравятся мелодрамы и он плачет при их просмотре

Непобеждённый украинский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик считает, что Тайсон Фьюри становится совершенно другим человеком, если на него не направлены камеры.



«Как только камер нет, он становится совершенно другим. На людях он играет роль плохого парня. Но в жизни, я думаю, ему нравятся фильмы о любви, мелодрамы и он плачет, когда их смотрит. На самом деле это неплохо. Я и сам могу прослезиться, когда смотрю какие-то сентиментальные фильмы», — приводит слова Усика The Guardian.



В активе Александра Усика 20 поединков в профессиональной карьере, он одержал 20 побед.



На счету непобеждённого чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри 33 победы в 34 боях, ещё один поединок завершился ничьей.