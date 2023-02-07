Чендлер: если Махачев навяжет свою волю, то выиграет в доминирующем стиле

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева с Алексом Волкановски на UFC 284.



«У Алекса будет преимущество над Исламом в ударной технике, он хорошо защищается, но сможет ли остановить тейкдауны Ислама — покажет только бой. Махачев более прямолинейный — размен, перевод, попытка добиться сабмишена. Волкановски хорошо адаптируется. Ислам больше и сильнее, лучше борется. Если он навяжет свою волю и переведёт бой на землю, то, возможно, не выиграет досрочно, но сделает это доминирующим решением. Но мы не раз видели, как Алекс Волкановски выходил из очень трудных ситуаций, меняя план на бой прямо по ходу поединка.



Один парень умеет навязывать свою волю, а второй умеет адаптироваться и противостоять такой тактике. Я настоятельно рекомендую не пропускать UFC 284», — сказал Чендлер в интервью UFC.