Чимаев: Прохазка мне интересен только с поясом, он тупой какой-то

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о том, хотел бы он подраться с Иржи Прохазкой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
«Если у Прохазки есть пояс, то он мне интересен, а если нет… Тупой он какой-то. Что он делает? Какие-то китайские движения, сам он откуда? Забыл свои традиции, книгу взял и ушёл. Лучше учи свои традиции, свои законы. Нужно быть достойным сыном своей Родины. Я всегда стремлюсь узнать какие-то истории, узнать о своей Родине. Другие мне неинтересны», — рассказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Captain Hardcore.
Иржи Прохазка был чемпионом UFC в полутяжёлом весе, но отказался от титула после того, как получил тяжёлую травму плеча. Сейчас чемпионским поясом в полутяжёлом дивизионе владеет американец Джамал Хилл.
- 7 февраля 2023
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