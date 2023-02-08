Малыхин высказался о завершении карьеры Фёдора Емельяненко в ММА

Российский боец смешанных единоборств, обладатель временного титула чемпиона ONE в тяжёлом весе Анатолий Малыхин отреагировал на решение Фёдора Емельяненко завершить карьеру в ММА.
«Легенда ушёл. Дай бог ему здоровья, долгих лет жизни. Чтобы любил семью и ценил жизнь. И очень хочется, чтобы будущее поколение не забывало его и помнило вклад в смешанные единоборства», — сказал Малыхин телеканалу UDAR.
В минувшие выходные Фёдор Емельяненко провёл свой последний поединок в смешанных единоборствах. Российский боец встретился с американцем Райаном Бейдером в бою за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
Всего Емельяненко-старший одержал 40 побед в ММА при семи поражениях. Ещё один бой Фёдора был признан несостоявшимся.
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