Малыхин высказался о завершении карьеры Фёдора Емельяненко в ММА

Российский боец смешанных единоборств, обладатель временного титула чемпиона ONE в тяжёлом весе Анатолий Малыхин отреагировал на решение Фёдора Емельяненко завершить карьеру в ММА.



«Легенда ушёл. Дай бог ему здоровья, долгих лет жизни. Чтобы любил семью и ценил жизнь. И очень хочется, чтобы будущее поколение не забывало его и помнило вклад в смешанные единоборства», — сказал Малыхин телеканалу UDAR.



В минувшие выходные Фёдор Емельяненко провёл свой последний поединок в смешанных единоборствах. Российский боец встретился с американцем Райаном Бейдером в бою за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.



Всего Емельяненко-старший одержал 40 побед в ММА при семи поражениях. Ещё один бой Фёдора был признан несостоявшимся.