Ган назвал аспект, в котором Джонс превосходит его

Французский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона в тяжёлом весе UFC Сириль Ган высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Джоном Джонсом.

«Я думаю, что его борьба лучше моей. Но есть вещи, в которых и я превосхожу его. Это будет игра, настоящая игра. Мы попытаемся навязать свой стиль. У него хороший бойцовский IQ, и у меня тоже. Так что это очень интересно и мне это нравится.

Мы действительно не боимся этого. Многие говорили о борцовских навыках Нганну, но я думаю, что тут дело, скорее, в силе. Мы допустили несколько ошибок против Фрэнсиса. Поэтому после этого боя мы очень хорошо поработали в тренажёрном зале и теперь уверены в этом аспекте», — приводит слова Гана Middle Easy.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана: