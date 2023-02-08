Уайт: Махачев живёт в Дагестане. Что он может знать о продвижении его боя с Волкановски?

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова россиянина Ислама Махачева о том, что его бой с Александром Волкановски был слабо раскручен.

«Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто брал у него интервью? Кто переводил для него? Ведь парень говорит по-русски. Вырвано из контекста.

Во-первых, он живет в Дагестане. Что он знает о том, что происходит для продвижения боя? Он ничего не знает. Это будет один из пяти крупнейших боёв всех времен. Все билеты уже проданы. И это событие имеет тенденцию стать крупнейшим событием в Австралии. Возможно, оно побьёт рекорд. Так что говорить, что бой не был раскручен, просто смешно. Это то, что вы называете интернетным бредом», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 12 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: