Уайт: Махачев живёт в Дагестане. Что он может знать о продвижении его боя с Волкановски?

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова россиянина Ислама Махачева о том, что его бой с Александром Волкановски был слабо раскручен.
«Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто брал у него интервью? Кто переводил для него? Ведь парень говорит по-русски. Вырвано из контекста.
Во-первых, он живет в Дагестане. Что он знает о том, что происходит для продвижения боя? Он ничего не знает. Это будет один из пяти крупнейших боёв всех времен. Все билеты уже проданы. И это событие имеет тенденцию стать крупнейшим событием в Австралии. Возможно, оно побьёт рекорд. Так что говорить, что бой не был раскручен, просто смешно. Это то, что вы называете интернетным бредом», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Напомним, поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 12 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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