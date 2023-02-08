Джонс: мои плечи стали шире, и теперь у меня здоровенная задница

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался по поводу своей формы в преддверии боя с Сирилем Ганом.

«Одним из самых трудных моментов при подготовке к бою было не потерять форму и при этом набрать 40 килограммов. Я думаю, когда фанаты увидят меня, они будут удивлены, ведь я всё ещё выгляжу так же, как и раньше, хотя мои плечи стали намного шире и, к сожалению, теперь у меня здоровенная задница, но в целом я просто пытаюсь поддерживать такую форму и делать всё правильно», — приводит слова Джонса MMA Fighting.

Напомним, Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.

5 самых жёстких потасовок в истории смешанных единоборств: