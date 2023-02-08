Гаджиев: Бетербиев показал, что в тяжёлых боях тоже может из себя вытаскивать

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу боксёрского поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.

«На деле всё оказалось намного интереснее, чем многие думали. Все думали, что он — бам-бам — в одну калитку расстреляет и всё. Многие говорят, что Ярд показал, что Бетербиев не так хорош. А я считаю, что Ярд показал, что Бетербиев хорош на самом деле. Потому что Ярд был хорош и всё пошло не совсем по сценарию зрителя, который ожидал быстрой развязки.



Бетербиев показал, что в тяжёлых боях тоже может из себя вытаскивать. По-моему, он нокаутировал Ярда в восьмом раунде. К восьмому раунду он сохранил нокаутирующую мощь», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Победа над Ярдом стала для 38-летнего Артура Бетербиева восьмой в чемпионских боях. Свой первый титульный поединок он провёл в ноябре 2017 года.