Члену команды Махачева грозит штраф за кормление квокк в Австралии
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Члену команды чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева грозит штраф за кормление квокк (короткохвостых кенгуру) в Австралии. Об этом сообщает Perth Now.
В Австралии по закону запрещено кормить квокк, поскольку любая пища, которую они добыли не сами, может нанести им вред.
В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российскому бойцу предстоит первая защита титула. Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски.
В активе Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.
Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс:
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