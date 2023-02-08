Бывший соперник Руиса оценил его шансы в бою с Уайлдером
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Американский ветеран супертяжёлого веса Крис Арреола, в прошлом деливший ринг с соотечественником Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO), оценил его шансы в потенциальном бою со звёздным экс-чемпионом и нокаутёром Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
«Бой должен получиться неплохим, ведь у Энди есть мужество. Да, Уайлдер есть Уайлдер, он наверняка нокаутирует вас, если попадёт. Лично я склоняюсь в пользу Уайлдера. Нельзя научить габаритам. Если вы останетесь с ним на дистанции, то будете нокаутированы. Безумие, но иногда он вырубает людей без замаха», – сказал Арреола в интервью YouTube-каналу EsNews.
Ранее в интервью Арреола назвал бойца, который, по его мнению, бьёт не слабее Уайлдера.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь
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