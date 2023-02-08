Стало известно место проведения боя Цзю — Харрисон

Поединок за временный титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю (21-0, 15 KO) и американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO) состоится на 18-тысячной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия), сообщает издание BoxingScene.

Напомним, поединок Цзю – Харрисон был организован после того, как изначальный соперник австралийца и абсолютный чемпион, американец Джермелл Чарло отказался от боя из-за травмы.

Тиму Цзю 28 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, он победил единогласным решением американского олимпийца Террелла Гуше, успешно дебютировав на заокеанском ринге. Тони Харрисону 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе.

Ранее в интервью Костя Цзю выступил против организации поединка Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Новость по теме Костя Цзю: буду доволен, если бой Бетербиева и Бивола не состоится

Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой