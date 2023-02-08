Волкановски отреагировал на слова Махачева о недостаточной раскрутке их боя

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски прокомментировал слова своего соперника, россиянина Ислама Махачева, заявившего, что их поединок не получил должной раскрутки от промоушена.

Напомним, ранее Махачев заявил, что руководство UFC не уделяет должного внимания бою, добавив, что организация могла организовать турне в поддержку шоу и устроить пресс-конференцию в США.

«Шумихи достаточно. Вы знаете, некоторые говорят, что это не так, но я не согласен. Мы находимся в Австралии, и мы даём о себе знать. Я знаю, это большое событие. Не знаю, что происходит в Дагестане, но мы взбудоражены», – сказал Волкановски в интервью ESPN.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии