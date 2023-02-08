Роберт Уиттакер ответил на вызов Хамзата Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал вызов звёздного шведского проспекта организации Хамзата Чимаева.

«Круто. Давайте организуем этот бой. Если это будет поединок, который мне предложат, то так тому и быть. Считаю, что это хороший бой. И тяжёлый. Хамзат – феноменальный боец. У него немало сильных сторон, как и у меня, поэтому я считаю, что для него это также хороший вариант», – сказал Уиттакер в интервью Submission Radio.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 209 в сентябре, Уиттакер победил единогласным судейским решением итальянского экс-претендента на титул Марвина Веттори.

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