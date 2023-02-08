«Хабиб сделал из Гэтжи мешка». Чимаев назвал ошибку борцов, переходящих в MMA

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев назвал, по его мнению, распространённую ошибку борцов, переходящих в смешанные единоборства.

«Ошибка – из борьбы переходить и бросать её. Ребята считают, что у них есть борьба. Есть и хорошие ребята, которые перешли из борьбы и продолжают работать над ней.

Вы видели, Джастин Гэтжи был борцом. Хабиб из него мешка сделал. Хабиб, я точно не знаю, но, скорее всего, всегда над грэпплингом и борьбой работал. Потому что во всех боях он это делал. И он улучшался. А остальные бросали», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Ранее в интервью Чимаев рассказал о спарринге с экс-чемпионом UFC Иржи Прохазкой.

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