Тухугов: Хабиб ушёл из MMA, но не забывает братьев. Он на связи
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Зубайра Тухугов рассказал об общении с бывшим лидером его команды и экс-чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, в начале января подтвердившим свой окончательный уход из индустрии смешанных единоборств.
«Он ушёл из ММА, но не забывает своих братьев. Переживает, пишет. Узнаёт, как состояние, вес. Так-то на связи он. Когда последний раз общались? Сегодня утром была переписка. Про вес говорили, сколько вешу», – цитирует Тухугова издание Sport24.
Напомним, свой последний поединок Хабиб Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, «задушив» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, а после выступления объявив о завершении профессиональной карьеры.
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