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Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ, где россияне выступят под своим флагом

Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ, где россияне выступят под своим флагом
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Федерация бокса США не выступит в мужском и женском чемпионате мира, сообщается на официальном сайте организации.

Примечательно, что среди причин отказа числится решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

Напомним, мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит $ 5,2 млн ($ 200 тыс. за первое место, $ 100 тыс. – за второе и $ 50 тыс. – за третье).

Женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта.

Ранее стало известно, что Федерация бокса Финляндии не отправит команду на женский ЧМ из-за участия сборных России и Беларуси.

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