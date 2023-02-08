«Дал слово». Чимаев объяснил, почему отказался от плана на бой с Бёрнсом
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев объяснил своё выступление в поединке с бразильским экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом, состоявшемся в апреле 2022 года.
Напомним, Чимаев победил единогласным решением, что вызвало споры в MMA-общественности.
«Когда готовились на бой с Гилбертом, я все два месяца каждый день почти грэпплинг тренировал… Мы думали бороть его, план был таков. А я брату дал слово, что его вырублю. И меня замкнуло. В первом раунде он упал, а дальше чисто на ударке. Я на лапах много не работал… в стойке не работал. Самый плохой бой получился. Ещё месяц Рамадан… больше никогда не буду драться в Рамадан», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
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