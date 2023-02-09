Эмеев: Волкановски многое потеряет, если проиграет Махачеву

Бывший боец UFC Рамазан Эмеев поделился ожиданиями от поединка между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который состоится на предстоящих выходных в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.
«Волкановски сейчас король. Он сидит на кресле, поэтому многое потеряет, если проиграет в этом бою. Он лишится своего статуса первого номера. Ведь на кону стоит не просто пояс, а звание лучшего среди всех весовых категорий.
Преимущество Ислама в том, что он более мощный, чем Волкановски, от природы. Но у Алекса хороший функционал. Он постоянно идёт вперёд, постоянно в движении. Данные лучше у Ислама. Он выше ростом, на момент боя у него будет больше вес. Я не думаю, что Волкановски ему большие проблемы создаст», – приводит слова Эмеева MMA.Metaratings.ru.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии
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