Эмеев: Волкановски многое потеряет, если проиграет Махачеву

Бывший боец UFC Рамазан Эмеев поделился ожиданиями от поединка между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который состоится на предстоящих выходных в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

«Волкановски сейчас король. Он сидит на кресле, поэтому многое потеряет, если проиграет в этом бою. Он лишится своего статуса первого номера. Ведь на кону стоит не просто пояс, а звание лучшего среди всех весовых категорий.

Преимущество Ислама в том, что он более мощный, чем Волкановски, от природы. Но у Алекса хороший функционал. Он постоянно идёт вперёд, постоянно в движении. Данные лучше у Ислама. Он выше ростом, на момент боя у него будет больше вес. Я не думаю, что Волкановски ему большие проблемы создаст», – приводит слова Эмеева MMA.Metaratings.ru.

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