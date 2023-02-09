Хамзат Чимаев дал прогноз на третий бой Усмана и Эдвардса
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался об ожидаемом титульном поединке между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом.
«Вернёт ли Усман пояс? Думаю, да. Поскольку Леон «гуляет»… Я думаю, да. Борьба, борьба тебя истощает. Перевод Эдвардса в партер во втором бою? У Усмана борьба хорошая. Но у него грэпплинг плохой», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
Напомним, реванш бойцов состоялся в августе на турнире UFC 278. Эдвардс победил нокаутом в пятом раунде, уступая в момент остановки на судейских записках. Третий поединок бойцов пройдёт 18 марта в Лондоне (Великобритания) и возглавит турнир UFC 285.
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