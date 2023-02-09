Махачев: верю в то, что я лучший боец ММА в настоящий момент

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос о том, является ли Алекс Волкановски лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас.

«Да, Волкановски лучший боец прямо сейчас, об этом говорят рейтинги. Но я знаю, что лучшим бойцом в ММА являюсь я. У меня есть полный набор навыков: ударная техника, борьба, грэпплинг. Я верю в то, что я лучший боец ММА в настоящий момент», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).



На счету Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: