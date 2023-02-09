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Махачев: Волкановски ничего не теряет при любом исходе нашего поединка

Махачев: Волкановски ничего не теряет при любом исходе нашего поединка
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Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев объяснил, почему для Алекса Волкановски их поединок гораздо выгоднее, чем для самого Ислама.

«Это хороший бой для него. Что он теряет? Пояс? Нет. Он получил хороший бой, заработает денег, а потом вернётся в свой дивизион, где он чемпион. Он ничего не теряет при любом исходе этого поединка», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.

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