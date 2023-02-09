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Волкановски оценил возможность получить бой с Макгрегором

Волкановски оценил возможность получить бой с Макгрегором
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион в полулёгком весе UFC Алекс Волкановски оценил возможность получить бой с Конором Макгрегором в случае победы над Исламом Махачевым.

«Будет интересно это рассмотреть в будущем, поскольку я планирую получить пояс в лёгком весе. После этого я рассмотрю, что происходит в дивизионе. Дальше будет много интересного, но мне сначала нужно позаботиться о том, чтобы эти перспективы возникли», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

В ночь на 12 февраля Алекс Волкановски проведёт бой с действующим чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым в рамках турнира UFC 284 в Перте (Австралия).

Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом.

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