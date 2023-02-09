Волкановски оценил возможность получить бой с Макгрегором

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион в полулёгком весе UFC Алекс Волкановски оценил возможность получить бой с Конором Макгрегором в случае победы над Исламом Махачевым.
«Будет интересно это рассмотреть в будущем, поскольку я планирую получить пояс в лёгком весе. После этого я рассмотрю, что происходит в дивизионе. Дальше будет много интересного, но мне сначала нужно позаботиться о том, чтобы эти перспективы возникли», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
В ночь на 12 февраля Алекс Волкановски проведёт бой с действующим чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым в рамках турнира UFC 284 в Перте (Австралия).
Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом.
- 9 февраля 2023
-
10:28
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
10:08
-
10:05
-
10:02
-
09:43
-
09:39
-
09:32
-
09:24
-
09:16
-
04:58
-
04:27
-
00:45
-
00:30
-
00:15
- 8 февраля 2023
-
23:59
-
23:36
-
23:20
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
21:59
-
21:48
-
20:59
-
20:53
-
20:22
-
20:03
-
19:37
-
18:55
-
18:44
-
18:08
-
17:25
-
17:09