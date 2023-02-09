Махачев — о возможном бое с Макгрегором: между нами сейчас большая яма

Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался по поводу возможного поединка с Конором Макгрегором.
«Я не говорю о том, что Макгрегор мне не нужен. Но между мной и им на данный момент большая яма. Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов. Кто заслужил на деле, а не на словах. Но если UFC организует этот бой, отказываться же я не собираюсь. Уже в статусе чемпиона я просто жду звонка. Кого предложат, с тем драться и соглашусь», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Махачеву в ночь на 12 февраля предстоит титульный поединок с Алексом Волкановски на турнире UFC 284.
В активе россиянина 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при 24 поединках. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в ММА.
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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