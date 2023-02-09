«Хочу быть далеко от всего этого». Ислам Махачев дал оценку турнирам по пощёчинам

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о своём отношении к турнирам по пощёчинам.
«Сто процентов думаю, что это вредно. Потому что ты стоишь и тебе кто-то… Я не знаю, хочу быть далеко от всего этого. Это занижает мужские качества, я считаю. Когда кто-то тебя бьёт по лицу, пощёчины ещё», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Президент UFC Дана Уайт в 2023 году открыл лигу пощёчин, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
На счету Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
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