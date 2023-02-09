Махачев ответил на вопрос, ушёл ли Хабиб Нурмагомедов из ММА

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался по поводу своего партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова.
«Сейчас многие качают, что он ушёл из ММА. Нет, он просто перестал летать с нами. Получается, если бы он приехал сюда, был бы месяц без дома и без семьи. Просто перестал летать. Что касается ММА, то он также заботится о всей команде и переживает», — сказал Махачев на пресс-конференции.
В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российскому бойцу предстоит первая защита титула. Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски.
В активе Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:
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