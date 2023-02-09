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Махачев ответил на вопрос, ушёл ли Хабиб Нурмагомедов из ММА

Махачев ответил на вопрос, ушёл ли Хабиб Нурмагомедов из ММА
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался по поводу своего партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова.

«Сейчас многие качают, что он ушёл из ММА. Нет, он просто перестал летать с нами. Получается, если бы он приехал сюда, был бы месяц без дома и без семьи. Просто перестал летать. Что касается ММА, то он также заботится о всей команде и переживает», — сказал Махачев на пресс-конференции.

В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российскому бойцу предстоит первая защита титула. Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски.

В активе Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.

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