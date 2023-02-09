Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев дал оценку анонсированному бою между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.



«Это хороший бой для фанатов. Если Чендлер победит, он получит большие деньги и вернётся в шорт-лист претендентов. Чендлер — умный парень. Но в последнем своём бою он дрался безумно, словно он на улице кулаками махал. В последних четырёх боях он проиграл трижды. Для него это хорошая возможность. Сможет ли победить Конор? Я каждый день вижу его в социальных сетях. Не знаю», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.



Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: