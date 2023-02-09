Тренер Махачева: 100%, что Ислам перейдёт в полусредний вес

Известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий в команде с Исламом Махачевым, оценил возможный переход своего подопечного в полусредний дивизион.



Ислам Махачев ранее заявлял, что в будущем планирует перейти в полусредний вес.



«Я вижу, что это 100% произойдёт. И причина такому — Ислам хочет это сделать. Он планирует тренироваться, зачистить лёгкий дивизион, а затем побороться за титул чемпиона в полусреднем весе. И кто бы ни был там чемпионом в тот момент, я чувствую, что Ислам победит», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.



В ночь на 12 февраля в рамках главного события турнира UFC 284, который пройдёт в Австралии, Ислам Махачев проведёт первую защиту титула чемпиона промоушена в лёгком весе в поединке с Алексом Волкановски.



В активе Махачева 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение.