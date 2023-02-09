В UFC официально анонсировали поединок Холлоуэя и Аллена

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт поединок с Арнольдом Алленом на турнире UFC Fight Night 222 в Канзас-Сити 16 апреля.

Макс Холлоуэй свой последний поединок провёл с действующим чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски и потерпел поражение единогласным решением судей. Всего у Макса 23 победы при семи поражениях в ММА, он первый номер рейтинга полулёгкого веса.



Арнольд Аллен в 2022 году досрочно выиграл у Дэна Хукера и Келвина Каттара. Британец идёт на серии из десяти побед. Всего у него 19 побед при одном поражении. Арнольд — четвёртый в рейтинге UFC в своей весовой категории.