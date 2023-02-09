«Мы готовились ко всему». Махачев — о бое с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался по поводу подготовки к поединку с австралийцем Александром Волкановски.

«Я уже настроился, что он будет физически крепкий. Я не хочу, чтобы это было в бою для меня сюрпризом. Мы готовились к тому, что он будет крутиться, вставать, хорошо двигаться в октагоне. Мы готовились ко всему», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).



На счету Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.

Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс: