Юрист Головкина объяснил решение освободить титул IBF

Юрист Джон Хорньюер, представляющий интересы казахстанского боксёра Геннадия Головкина, объяснил отказ от пояса IBF.

«Геннадий не завершает карьеру. Он всё ещё ищет возможности проведения наилучшего боя для своих поклонников. Период переговоров о бое с Фалканом должен был завершиться на следующей неделе, но вместо того, чтобы ждать до конца, Геннадий решил, что, если бой не состоится, будет лучше дать им шанс провести бой за вакантный титул как можно скорее.

Мы пытались организовать бой, и у промоутеров был интерес к бою Головкина, но не было интереса к Фалкану. Люди связывались с нами и предлагали нам разных соперников, но никто не хотел браться за бой с Фалканом», — приводит слова Хорньюера allboxing.ru со ссылкой на Fight Freaks Unite.