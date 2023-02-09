Томми Фьюри: Пол не моего уровня. Надеюсь, у него есть скорая помощь на быстром наборе

Британский боксёр Томми Фьюри высказался по поводу своего будущего соперника Джейка Пола.

«Моё послание Джейку Полу — удачи, я надеюсь, что ты тренировался, и надеюсь, что у тебя есть скорая помощь на быстром наборе, потому что она тебе понадобится.

Это всё, что было в моей голове последние два с половиной, три года, потому что я профессиональный, честный боец. А моё имя уже давно связывают с Джейком Полом, хотя он не на моём уровне. Моё имя порочат, когда ставят его рядом с именем Пола. Я собираюсь проучить этого парня. Он ни за что не продержится восемь раундов на ринге со мной», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Бой Джейка Пола с Томми Фьюри, младшим братом Тайсона Фьюри, состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.