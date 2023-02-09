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Ислам Махачев отреагировал на обвинения от Бобби Грина в употреблении допинга

Ислам Махачев отреагировал на обвинения от Бобби Грина в употреблении допинга
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на заявления Бобби Грина.

Американец ранее говорил, что Махачев, как и многие другие российские бойцы, употребляет допинг, за счёт чего и обладает такой силой.

«Я не такой, как Бобби Грин. Я не напиваюсь и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь, поэтому он чувствует такую силу.

Все бойцы говорят, что смогут защищаться от моей борьбы, что они поднимутся на ноги, если я переведу их на землю. Но, когда начинается бой, когда я их перевожу в партер, они все чувствуют мою силу и стучат. Это не потому, что я так хорош, а потому, что я тренируюсь всю свою жизнь», — сказал Махачев на пресс-конференции.

В ночь на 12 февраля Ислам Махачев проведёт первую защиту титула в поединке с Алексом Волкановски на турнире UFC 284, который состоится в Перте (Австралия).

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