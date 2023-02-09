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Махачев — Волкановски: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Махачев — Волкановски: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск.

Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.

В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.

Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и завоевал вакантный титул.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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