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Ягшимурадов встретится с Энгликасом на Bellator 292

Ягшимурадов встретится с Энгликасом на Bellator 292
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Представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов встретится с Джулиусом Энгликасом на турнире Bellator 292, который состоится 10 марта.

Свой последний поединок Ягшимурадов провёл 16 апреля на турнире Bellator 277 с бразильцем Рафаэлем Карвальо. Бой завершился победой Ягшимурадова техническим нокаутом во втором раунде. Для него эта победа стала первой в Bellator. Ранее Ягшимурадов потерпел два поражения в промоушене.

Ранее стало известно, что российский боец Bellator Ислам Мамедов встретится с бельгийцем Шамилем Никаевым на этом же турнире.

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