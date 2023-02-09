Ягшимурадов встретится с Энгликасом на Bellator 292

Представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов встретится с Джулиусом Энгликасом на турнире Bellator 292, который состоится 10 марта.

Свой последний поединок Ягшимурадов провёл 16 апреля на турнире Bellator 277 с бразильцем Рафаэлем Карвальо. Бой завершился победой Ягшимурадова техническим нокаутом во втором раунде. Для него эта победа стала первой в Bellator. Ранее Ягшимурадов потерпел два поражения в промоушене.

Ранее стало известно, что российский боец Bellator Ислам Мамедов встретится с бельгийцем Шамилем Никаевым на этом же турнире.