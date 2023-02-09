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Ислам Махачев провёл открытую тренировку перед боем с Волкановски. Фото

Ислам Махачев провёл открытую тренировку перед боем с Волкановски. Фото
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с тренировки. Занятие проходило в Перте (Австралия), где Ислам в скором времени сразится с местным бойцом Александром Волкановски.

«Открытая тренировка. Спасибо, Перт», — подписал фотографию Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284. Ориентировочное время его начала запланировано на не ранее 7:30 мск. В последнем бою Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру. Волкановски ранее одолел американца Макса Холлоуэя.

Путь Ислама Махачева к величию. От охранника – до суперзвезды UFC:

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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