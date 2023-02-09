Двалишвили показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Петром Яном. Фото

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, продемонстрировав свою актуальную физическую форму. В настоящий момент Мераб продолжает подготовку к поединку с россиянином Петром Яном. Бой состоится в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в последнем поединке Ян встречался с американским бойцом Шоном О’Мэлли. Бой прошёл на турнире UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу О’Мэлли.



Двалишвили в последнем бою, который состоялся в августе прошлого года, сражался с представителем Бразилии Жозе Альдо. Поединок завершился победой Мераба единогласным решением судей.

Ян показал тренировку перед боем с Двалишвили: