Двалишвили показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Петром Яном. Фото

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, продемонстрировав свою актуальную физическую форму. В настоящий момент Мераб продолжает подготовку к поединку с россиянином Петром Яном. Бой состоится в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
Напомним, в последнем поединке Ян встречался с американским бойцом Шоном О’Мэлли. Бой прошёл на турнире UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу О’Мэлли.
Двалишвили в последнем бою, который состоялся в августе прошлого года, сражался с представителем Бразилии Жозе Альдо. Поединок завершился победой Мераба единогласным решением судей.
Ян показал тренировку перед боем с Двалишвили:
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