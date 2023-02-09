Дана Уайт раскрыл возможные места проведения боя Макгрегор — Чендлер
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Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями по поводу поединка между бывшим ирландским чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Ожидается, что этот бой состоится осенью.
«Сейчас мы работаем над этим вариантом – стадион в Далласе, штат Техас. Полагаю, это вполне возможно. Когда думаешь про бой такого масштаба, следует также обратить внимание на «Мэдисон Сквер Гарден». Очевидно, напрашивается и вариант с Вегасом. Даллас, о чём я уже говорил. Кроме того, Лондон», — сказал Уайт на канале Fanatics View в YouTube.
Макгрегор в последнем бою проиграл американцу Дастину Порье. Чендлер ранее уступил также Порье.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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