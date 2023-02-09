Ислам Махачев отреагировал на слова Волкановски в свой адрес

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальной сети, прокомментировав недавние слова своего соперника по предстоящему поединку, австралийца Александра Волкановски. Ранее Александр заявлял, что ему не терпится «стереть ухмылку» с лица Ислама.
«Только что посмотрел интервью Волкановски, где он говорил о моём лице. Что ж, сохрани ту же энергию завтра на пресс-конференции, когда встретишься со мной лицом к лицу», — написал Махачев.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Бой начнётся не ранее 7:30 мск. Ранее Ислам встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его. Волкановски в последнем бою одолел американца Макса Холлоуэя.
Путь Махачева к величию. От охранника – до суперзвезды UFC:
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