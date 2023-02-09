Волкановски оценил, что хуже — потерять 1-е место pound-for-pound или проиграть Махачеву
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион в полулёгком весе UFC Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с российским чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым. Бой состоится 12 февраля на UFC 284 в рамках лёгкого дивизиона.
«Для него на кону пояс, который он не хочет терять. Очевидно, что я не хочу терять первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Однако мой возможный проигрыш будет чем-то большим, чем просто потеря места. Поражение — это четыре шага назад для меня и моей семьи. Однако я просто отказываюсь проигрывать. Отказываюсь проигрывать, и точка», — сказал Волкановски на канале ESPN MMA в YouTube.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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