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Волкановски оценил, что хуже — потерять 1-е место pound-for-pound или проиграть Махачеву

Волкановски оценил, что хуже — потерять 1-е место pound-for-pound или проиграть Махачеву
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион в полулёгком весе UFC Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с российским чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым. Бой состоится 12 февраля на UFC 284 в рамках лёгкого дивизиона.

«Для него на кону пояс, который он не хочет терять. Очевидно, что я не хочу терять первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Однако мой возможный проигрыш будет чем-то большим, чем просто потеря места. Поражение — это четыре шага назад для меня и моей семьи. Однако я просто отказываюсь проигрывать. Отказываюсь проигрывать, и точка», — сказал Волкановски на канале ESPN MMA в YouTube.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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