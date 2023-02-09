«Я почувствовал в нём дерзость». Волкановски — об Исламе Махачеве

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион в полулёгком весе UFC Александр Волкановски вспомнил о дуэли взглядов, которую он провёл с россиянином Исламом Махачевым несколькими неделями ранее в Австралии. 12 февраля в австралийском городе Перте состоится их поединок. Ислам прибыл в Австралию заранее.

«Я подумал, что это дерзость. Вы могли видеть, что я был уверен в себе, но в этом определённо чувствовалось уважение. Я знаю, что он тоже уважает меня, потому что он так воспитан, но я почувствовал, что в нём была дерзость. А мне нравится снимать ухмылки с лиц, так что я с нетерпением жду боя», — сказал Волкановски на канале ESPN MMA в YouTube.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: