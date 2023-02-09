Флойд Мейвезер обратился к Леброну, побившему рекорд Абдул-Джаббара по очкам в НБА

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост у себя в социальных сетях, отметив достижение звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Недавно Леброн побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам в НБА.
«От одного величайшего всех времён – другому. Всё, что мы делаем, это бьём рекорды! Я горжусь тобой», — написал Мейвезер.
Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера
Напомним, Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер». На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась победой «Оклахома-Сити со счётом 133:130.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
- 10 февраля 2023
-
00:09
- 9 февраля 2023
-
23:51
-
23:10
-
22:01
-
21:57
-
21:30
-
20:38
-
20:07
-
18:44
-
17:28
-
17:17
-
16:13
-
15:56
-
15:10
-
14:52
-
14:27
-
12:59
-
12:30
-
12:26
-
11:36
-
11:24
-
11:16
-
11:13
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
10:08
-
10:05
-
10:02
-
09:43
-
09:39
-
09:32
-
09:24