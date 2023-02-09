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Флойд Мейвезер обратился к Леброну, побившему рекорд Абдул-Джаббара по очкам в НБА

Флойд Мейвезер обратился к Леброну, побившему рекорд Абдул-Джаббара по очкам в НБА
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост у себя в социальных сетях, отметив достижение звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Недавно Леброн побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам в НБА.

«От одного величайшего всех времён – другому. Всё, что мы делаем, это бьём рекорды! Я горжусь тобой», — написал Мейвезер.

Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера

Напомним, Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер». На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась победой «Оклахома-Сити со счётом 133:130.

Леброн танцует на яхте во время тренировки:

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