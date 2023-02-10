Шон О’Мэлли назвал самый ожидаемый бой 2023 года

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, поделился мыслями о самом интересном поединке в этом году. По его мнению, таковым будет противостояние ирландца Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера.



«Для меня сейчас самый захватывающий бой — это поединок Майкла Чендлера и Конора Макгрегора. Просто потому, что это Конор. Как же я рад его возвращению», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: